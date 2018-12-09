İnegölspor - Eyüpspor: 0-1

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

09 Aralık 2018, Pazar 16:03
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İnegölspor - Eyüpspor: 0-1

12'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topu önünde bulan Osman'ın ceza sahası içine pasında Emirhan'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

14'üncü dakikada kullanılan korner vuruşunda Emirhan'ın ortasına yükselen Yaşar'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

25'inci dakikada gelişen Eyüpspor kontra atağında Murat'ın ceza sahası içinden vuruşunda top kalecide kaldı.

27'nci dakikada gelişen Eyüpspor atağında Kubilay'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

40'ıncı dakikada Sarıyer'in kazandığı serbest atışta Doğan'ı ortasına yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

65'inci dakika gelişen İnegölspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Raif'in sert vuruşu kalecide kaldı.

Maç bu skorla sona erdi.

DHA


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