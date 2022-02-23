İnegölspor - Ergene Velimeşespor maç sonucu: 1-0

STAT: İnegöl
HAKEMLER: Berkan Çetin, Efe Kurtuluş, Çağlar Öztürk
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen (Dk.75 Yılmaz Can Taşkıran), Emir Özsoy, Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Fatih Cerlek, Aykut Uluç (Dk.55 Ersel Aslıyüksek), Yusuf Özdemir, Ömer Faruk Ermeç (Dk.90 Furkan Mızrak)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Kurtuluş Yurt, Savaş Polat, Muhammet Mahmut Emir, Emrah Taysı, Mahmut Boz, Eser Akbaş, İbrahim Fatih Dilek, Doğukan Efe (Dk.61 Oğuzhan Akgün), Yakup Alkan (Dk.71 Sinan Özkan), Emre Can Atila, Burhan Arman (Dk.61 Yasin Dülger)
GOL: Dk.25 Mahmut Boz (KK) (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Fatih Cerlek, Yılmaz Can Taşkıran, Emir Özsoy (İnegölspor) - Mahmut Emir, Emre Atila (Ergene Velimeşespor)
DHA