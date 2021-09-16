İnegölspor, Enes Ata ile anlaşma sağladı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (Bursa), (DHA) - TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Modafen’den eski oyuncusu Enes Ata ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Futbol Şube Sorumluları Mustafa Arıcı ile Ali Şahin katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, “Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda eski oyuncularımızdan Enes Ata ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Enes kardeşimiz camiamızı yakından tanıyor ve takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Enes Ata ise “Yeniden İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Yarım kalan bir işimiz var burada. Burada oynadığım sezon Play-Off’u son hafta kaçırmıştık. Bu sene inşallah hedef üst lig. Bunun için çalışacağız. Takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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