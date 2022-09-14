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İnegölspor-Düzcespor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Düzcespor'a 1-0 yenildi.

14 Eylül 2022, Çarşamba 20:13 Son Güncelleme:
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İnegölspor-Düzcespor maç sonucu: 0-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında ağırladığı Bitexen Düzcespor'a 1-0 yenildi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 40'ıncı dakikada Yasin Ozan kaydetti.

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Samet Özkul, Selim Şenöz

İNEGÖLSPOR: Emre Selen, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 82 Sergen Uzun), Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk. 72 Ersel Aslıyüksek), Medeni Bingöl, Emir Özsoy (Dk. 56 Kadir Salih), Orhan Aktaş, Taylan Özgün, Hamza Özdemir, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez

BİTEXEN DÜZCESPOR: Ersin Aydın - Doğan Can Otman, Emre Keleşoğlu, Yasin Ozan (Dk. 71 Timur Kosovalı), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Dk. 59 Hasan Küççük), Çınar Tarhan (Dk. 71 Osman Boz), Savaş Polat, Mümin Talip Pazarlı, Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 88 Samet Eker) 

SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman, Hamza Özdemir, Taylan Özgün (İnegölspor) - Çınar Tarhan, Timur Kosovalı, Hasan Küçcük (Bitexen Düzcespor) 

GOL: Dk. 40 Yasin Ozan (Bitexen Düzcespor) 

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