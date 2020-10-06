Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Basın Sözcü Cihan Bozacılar ile Alt Yapı ve Taraftar Sorumlusu Mustafa Şeşka katıldı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Bozacılar, “Daha önce anlaşmaya vardığımız ve bir süredir takımımızla birlikte antrenmanlarımıza katılan 16 yaşındaki gelecek vaat eden Bünyamin Yavaşoğlu ile 3 yıllık anlaşmaya vardık. İnegöl Gazipaşa Spor Kulübünde futbola başlayan Bünyamin kardeşimiz daha sonra Bursaspor alt yapısına transfer oldu. Alt kategorilerde gösterdiği üstün başarı sayesinde dikkatleri üzerine çeken Bünyamin kardeşimizi transfer ederek A takımımıza dahil etmiş olduk. Sağ ve sol kanat oynayabilen Bünyamin kardeşimiz inşallah uzun yıllar İnegölspor’umuza ve Türk futboluna hizmet edecek. İlerleyen dönemlerde inşallah kendisini Süper Lig takımlarına satarak kulübümüze maddi gelir de elde ederiz.

Şu anda alt yapımızda yetişen ve A takımımızda başarılı bir şekilde mücadele eden genç ve kabiliyetli birçok oyuncumuz mevcut. İlk Süper Lig transferimizi de Ahmet Hakan Şahin kardeşimizi Hatayspor’a satarak gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen dönemlerde diğer oyuncularımızda Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine satarız. Bünyamin kardeşimize güveniyoruz ve başarılar diliyoruz” dedi.

Bünyamin Yavaşoğlu ise, “Öncelikle bu duruma gelmemde çok büyük emekleri olan Nafi Bilaloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Daha sonra buraya transfer olmamda çok büyük emekleri olan Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu’na, Mustafa Şeşka’ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursaspor’da bana çok büyük destek olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Maksadım Süper Lig’de oynamak. Ama öncelikle İnegölspor’a fayda sağlamak istiyorum” diye konuştu.

İHA