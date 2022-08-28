MENÜ

İnegölspor-Bayburt Özel İdarespor maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup etti.

28 Ağustos 2022, Pazar 20:36 Son Güncelleme:
- A +
İnegölspor-Bayburt Özel İdarespor maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında İnegölspor sahasında Bayburt Özel İdarespor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Emirhan Özsoy, 46'ncı dakikada Bahadır Taşdelen ve 76'ncı dakikada Ethem Ercan Pülgir kaydetti.

STAT: İnegöl İlçe 

HAKEMLER: İler Yasin Avcı, Ali Uğur Demirtaş, Sinan Ertinğü

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu - Medeni Bingöl, Orhan Aktaş, Ethem Ercan Pülgir, Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Emir Özsoy, Bahadır Taşdelen, Niyazi Batuhan Salman, Umut Sönmez, Ömer Faruk Ermeç 

BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Yunus Emre Kırdal - Burak Bozbey, Cevat Kuy, Cumhur Yılmaztürk, Ramazan Efecan Gülerce, Selim Asal, Hüzeyin Cihan Avcu, Mustafa Yiğit Turgut, Emirhan Eskici, Mehmet Yanıkara, Emin Kaan Arslan

GOLLER: Dk. 29 Emirhan Özsoy, Dk. 46 Bahadır Taşdelen, Dk. 76 Ethem Ercan Pülgir (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Furkan Özyapı, Medeni Bingöl (İnegölspor) - Emin Kaan Arslan, Burak Bozbey, Ramazan Efecan Gülerce, Emirhan Eskici, Hüseyin Cihan Avcu (Bayburt Özel İdarespor)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...