İnegölspor - AMED Sportif Faaliyetler: 1-2

TFF 2. Lig beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı AMED Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.

Karşılaşmaya ise olaylar damga vurdu. Konuk ekibin taraftarının alınmadığı maçın devre arasında İnegölsporlu taraftarlar arasında küfür nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma kavgaya dönüşünce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek, taraftarları yatıştırdı. Ayrıca maçın 52'nci dakikasında ise golü atmasının ardından İnegölspor tribünlerine yönelik hareketler yapan konuk ekibin oyuncusu Muhammed'e çakmak ve kırılan koltuk parçaları atıldı. Yüksek tansiyonda geçen maçı İnegölspor 9 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada gelişen inegölspor atağından ceza sahasına çalımlarla giren Erdi’nin vuruşu az farkla auta çıktı.

29'uncu dakikada gelişen AMED atağında Hasan’a sert faul yapan İnegölspor’lu Taner kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

31'inci dakikada gelişen inegölspor atağında Erdi’nin klas pasında topla buluşan Cengiz, kaleciyi geçip vurdu, top yan ağlardan auta çıktı.

47'nci dakikada gelişen inegölspor atağından ceza sahası içinde topla buluşan Osman’ın vuruşu az farkla ata çıktı.

52'nci dakikada gelişen AMED atağında ceza sahası içine ortalanan topla buluşan Muhammed’in vuruşu golü getirdi: 0-1.

60'ıncı dakikada gelişen AMED atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

76'ncı dakikada rakibine sert faul yapan İnegölsporlu Enes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

82'nci dakikada gelişen ineglöspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Fatip’in pasında topla buluşan Erdi’nin sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

Uzatma dakikalarında ceza sahası dışında topla buluşan Osman’ın vuruşunu kaleci eliyle kornere çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Sabit Selvi(xx), Tuncay Ercan(xx), Aydın Karsavur(xx)

İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Taner Yalçın(x), Cengiz Ötkün(x)(Dk. 41 Fatih Üge x), Serhat Mermer(x), Erdi Can Şehit(x)(Dk. 82 Selim Can Temel(x), Emirhan Aydoğan(xx), Osman Torun(xx), Enes Bayır(xx), Yasin Görkem Arslan(xx), Ahmet Hakan Şahin(?) (Dk. 24 Yaşar Çetin(xx)

AMED Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu(xxx), Hassat Küçcük(xx), Ercan Çapar(xx), Muhlis İStemi(xx) (Dk. 68 Berat Han x), Gökan Lekesiz(xx)(Dk. 90 Ali Gaffar İçöz ?), Muhammed Burak Taşdemir(xxx), Mehmet Erkut Şentürk(xx)(Dk. 79 Yusuf Yağmur x), Oğuz Çetinkaya(xx), Ferat Yaşar(xx), İlyas Akan(xx), Bünyamin Yürür(xx)

SARI KARTLAR: Yaşar Çetin, Emirhan Aydoğan, Serhat Mermer (İnegölspor), Erdi Yokuşlu (AMED Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 29 Taner Yalçın, Dk. 76 Enes Bayır (İnegölspor)

GOLLER: Dk. 81 Erdi Şehit(İnegölspor), Dk. 52, Dk. 60 Muhammed Taşdemir (AMED Sportif Faaliyetler)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)