İnegölspor, Ali Kılıç ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

İnegölspor, Misli.com 2.Lig ekiplerinden Uşak Spor’dan orta saha oyuncusu Ali Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Basın Sözcüsü Ozan Can, şunları söyledi:

“Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilindiği gibi daha önce dış transferde Kırklarelispor’dan stoper İbrahim Sürgülü, Kahramanmaraşspor’dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal ve yine Kırklarelispor’dan defans oyuncusu Serkan Sözmen ile anlaşma sağlamıştık. Bugünde Uşak Spor’dan orta saha oyuncusu Ali Kılıç ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Ali kardeşimiz bu liglerde kendisini kanıtlamış bir kardeşimiz. Daha önce Kartalspor’da ve Gümüşhanespor’da 1’er sezon Afjet Afyonspor’da da 2 sezon şampiyonluk yaşadı. İnşallah bu sezonda bizimle birlikte şampiyonluk yaşayacak. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Ali Kılıç ise “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. İnegölspor ile hedefim şampiyonluk. İnşallah sezon sonu Allah nasip ederse şampiyon oluruz. Güzel ve büyük bir camiaya geldim. Tanıdığım insanlar var. Çok mutlu olabileceğim bir yere geldim. İnşallah Allah sezon sonu istediğimiz gibi bitirmeyi nasip eder.”ifadelerini kullandı.

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