İnegölspor-Ağrı 1970 Spor maç sonucu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında TFF 2’nci Lig takımı İnegölspor sahasında ağırladığı TFF 3’üncü Lig takımı BC Group Ağrı 1970 Spor'a 2-1 yenilerek elendi.
18'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Emir'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.
69'uncu dakikada gelişen Ağrı atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Muhammet Mustafa'nın vuruşu golü getirdi: 1-1.
Uzatmaların 118'inci dakikasında gelişen Ağrı 1970 Spor atağında ceza sahasına giren Emre Yaşar’ın vuruşu konuk takımın ikinci golünü getirdi: 1-2.
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Uğurcan Gökler, Emir Kılıçarslan, Gökhan Coşar
İNEGÖLSPOR: Emre Selen - Yunus Emre Duyan, Serhat Emirler, Taşkın Kartal (Dk. 64 Ömer Faruk Ermeç), Enes Bağdemir, Niyazi Batuhan Salman, Emir Özsoy (Dk. 58 Kadir Salih), Taylan Özgün (Dk. 91 Umut Sönmez), Yusuf Ziya Gümüş, Sergen Uzun (Dk. 57 Furkan Özyapı), Ömer Faruk Aslan (Dk. 46 Mehmet Arda Akdeniz) (Dk. 87 Bahadır Taşdelen)
AĞRI 1970 SPOR: Gökhan Görüt, Kuban Altunbudak, Emre Yaşar, Murat Torun (Dk. 62 Muhammet Yılmaz), Metehan Andaç Özlü (Dk. 46 Muhammet Mustafa Gündak), Taner Yıldız (Dk. 106 Mahsun Gediklioğlu), Bilal Gücüyetmez, Adem Kaba (Dk. 46 Burak Seres), Muhammet Furkan Kılıç (Dk. 81 Yasin Yıldız) Anıl Çıracı, Aytaç Öden
GOLLER: Dk. 18 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) - Dk. 69 Muhammet Mustafa Gündak, Dk. 118 Emre Yaşar (Ağrı 1970 Spor)
SARI KARTLAR: Yusuf Ziya Gümüş (İnegölspor) - Bilal Gücüyetmez (Ağrı 1970 Spor)