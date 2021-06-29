Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - BURSA'da İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda yaz kursu eğitimleri başlıyor. 3 ayrı dönemde ve 3 yaş kategorisinde yapılacak eğitimlerden toplamda 800 dolayında öğrenci faydalanacak.

Temmuz ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzu da yeniden hizmete giriyor. Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla 3 dönem şeklinde yapılacak yüzme kursu için kayıtlar 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle alınmaya başlayacak. İlk dönem ise 6 Temmuz Salı günü yapılacak.

YÜZME KURSU 3 DÖNEM YAPILACAK

Yüzme kurslarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Pandemi sürecinde hizmet veremeyen İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzumuz 6 Temmuz tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bu süreçte günlük kullanım ve abonelerle birlikte yüzme kurslarımızın da startını veriyoruz. Yüzme kurslarını bu yıl 3 ayrı dönem şeklinde ve her dönemde 3 yaş kategorisinde düzenleyeceğiz. İlk dönem 6 Temmuz tarihinde başlayıp 30 Temmuz’da son bulacak. 2’nci dönem ise 3-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3’üncü dönem de 24 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak” dedi.

EĞİTİMLER 3 AYRI YAŞ KATEGORİSİNDE YAPILACAK

Her dönemde 3 ayrı yaş kategorisinde ve kız-erkek öğrenciler ayrı olmak üzere eğitimlerin yapılacağını ifade eden Başkan Taban, “Yüzme kurslarımız kız ve erkek öğrenciler ayrı olmak üzere 06-08 yaş, 09-11 yaş ve 12-15 yaş olarak 3 ayrı yaş kategorisinde yapılacak. Havuzumuz Pazartesi günleri temizlik günü olduğundan kapalı olacak. Salı günleri 09.00-12.30 arası bay kursiyerler, 13.30-17.00 saatleri arasında ise bayan kursiyerler eğitim alacak. 17.00-18.00 saatleri arasında bayan altyapı yüzme takımı eğitimlerinin yapılacağı havuzdan, 18.00-22.00 arasında ise bayan üyeler faydalanacak. Çarşamba günleri; 09.00-12.30 arası bayan kursiyerler, 13.30-17.00 arası bay kursiyerler 17.00-18.00 arası bay altyapı yüzme takımı ve 18.00-22.00 arasında ise bay üyeler havuzu kullanacak. Perşembe günü 09.00 ile 12.00 arasında 2’şer saatlik seanslarda erkekler için günlük kullanıma sunulacak havuz, aynı gün öğleden sonra 13.00-17.00 arasında da bayanlar için günlük kullanıma açılacak. Perşembe günü de yine 17.00-18.00 arası bayan altyapı yüzme takımı eğitimleri olacak. Akşam ise 18.00-22.00 arası bayan üyeler havuzdan faydalanacak. Cuma günleri yeniden yüzme kursu eğitimlerinin yapılacağı havuzda sabah 09.00-12.30 arası bayan kursiyerler 13.30-17.00 arası ise bay kursiyerler eğitim alacak. 17.00-18.00 arası bay altyapı yüzme takımı eğitimlerinin yapılacağı havuzu akşam 18.00-22.00 saatleri arasında da bay üyeler kullanacak. Havuzumuz Cumartesi günleri sabah 09.00-21.00 arasında bayanlar için günlük kullanıma sunulurken, Pazar günleri de aynı saatlerde erkekler için günlük kullanıma sunulacak” diye konuştu.

3 DÖNEMDE 800 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

Başkan Taban, toplamda 800 dolayında öğrencinin yüzme kursundan faydalanacağını da ifade ederek şöyle devam etti: “Her bir grupta 45 öğrencimiz eğitim alacak. Kız ve erkek gruplarında her dönemde 270 öğrenci olmak üzere 3 dönemde hedefimiz 800 dolayında öğrencimize yüzme eğitimi vermek. Kayıtlar Botanik Park yanındaki İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzumuzdan alınacak. Her bir dönem 3 haftalık eğitimlerle tamamlanacak. Kurs ücretimiz ise 200 TL olarak belirlendi. 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kayıtlarımız alınmaya başlayacak. İnşallah 6 Temmuz Pazartesi günü de ilk dönemin startını veriyoruz.”

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