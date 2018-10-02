İnegöl Belediyespor, Berlin Volleys takımından smaçör Steven James Douglas Marshall’ı bir yıllığına renklerine bağladı

İnegöl Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Eşref Yiğit, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Steven James Douglas Marshall ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Marshall’ın takıma katkı sağlayacağından emin olduklarını ifade eden Yiğit, "Marshall, sporculuğu ve kişiliğine güvendiğimiz bir kardeşimiz. 2015-2016 yılından bu yana Alman liginde önemli başarılara imza attı. Kanada Milli Takımı’nda da 100 kez forma giymiş bir kardeşimiz. İnegöl Belediyespor adına da bu sezon önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Steven James Douglas Marshall ise İnegöl Belediyespor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Her şey çok mükemmel. Bu sezon elimden gelen gayreti sarf edeceğim. Ligi de en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Marshall, daha sonra kendisini bir yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.