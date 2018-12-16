İnegöl Belediyespor, Rolando Cepeda Abreu ile anlaştı

Sezon öncesi yapılan transfer çalışmalarının ardından Efeler Liginde sezonun ilk haftalarında istenen sonuçları alamayan İnegöl Belediyespor, kadro yapılanmasında revizyona gitti. Bir sporcuyla yolların ayrılması sonrası, Küba asıllı pasör çaprazı 29 yaşındaki Rolando Cepeda Abreu ile anlaşma sağlandı.

Cebeda'ya güveniyoruz

Daha önce Küba Milli Takımı formasını da giyen ve son olarak PAOK takımında mücadele eden tecrübeli oyuncu için bugün kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Belediyespor Başkan Vekili Eşref Yiğit, “Bugün İnegöl Belediyespor’umuza yeni kazandırdığımız 1989 doğumlu Küba asıllı Rolanda Cebeda Abreu’nun transferiyle alakalı bir araya geldik. İnegöl Belediyespor olarak sezona başlarken tüm transferlerimizi yapmıştık. Sezona iyi bir giriş yapamadık. Gelinen noktada bir arkadaşımızla yollarımızı ayırdık ve onun yerine Cebeda ile devam etme kararı aldık. Kendisine gerçekten güveniyoruz. Takıma büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisi daha önce Küba milli takımında forma giymiş ve 2014 yılında Dünya Şampiyonası'nda milli takımımıza karşı da oynamış bir kardeşimiz. Transferimizin İnegöl Belediyespor’a ve sporcumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte İnegöl Belediyespor’un daha iyi yerlerde olacağını temenni ediyorum” dedi.

"Başarılı olmak için geldim"

Rolando Cepeda Abreu ise İnegöl Belediyespor gibi iddialı bir takımda forma giymekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Başarılı olmak için Turuncu Lacivertli formayı giydiğini hatırlatan tecrübeli oyuncu, “Burada gösterilen yakın ilgi alaka benim daha sıkı şekilde çalışıp kulübüm için her şeyimi ortaya koymam gerektiğini gösterdi. Sezon sonunda İnegöl Belediyespor’un hedeflerine ulaşması için el birliği ile çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Rolando Cepeda Abreu, kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Seyfettin Aras - BURSA (İHA)