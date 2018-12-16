İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, ilk devrenin son maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

16 Aralık 2018, Pazar 19:10
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İnegöl Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, ilk devrenin son maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ali Bağde

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Çınar, Efe Er)

FENERBAHÇE: Halil İbrahim Kurt, Oğulcan Yatkın, Kevın,Emre Batur, Wouter, Konstanti (Caner Dengin, Ulaş Kıyak, İzzet Ünver, Oğuzhan Karasu)

SETLER: 25-18,26-28,21-25,18-25

SÜRE: 130 dakika (28,39,35,28)

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