Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

İnegöl Belediyespor Dostum Oryantiring Takımı, 17 ülkeden 360 sporcunun katıldığı Uluslararası Oryantiring Yarışlarından madalya ile döndü.

Bu yıl 17 ülkeden 360 sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Oryantiring Yarışları, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. 5 gün süren yarışlara İnegöl Belediyespor Dostum Oryantiring Takımı damga vurdu.

5 gün 5 ayrı yarıştan oluşan Uluslararası Oryantiring Yarışlarında, İnegöl Belediyespor Dostum Oryantiring Takımı sporcuları 17 ülkeden 360 sporcuyla kıyasıya bir mücadele verdi. 1. Gün yarışları sonucunda Sudenaz Külah 2’nci oldu. 2. Gün yarışlarında yine Sudenaz Külah bu kez 3’üncülüğü elde etti. Her gün ayrı bir heyecana sahne olan yarışmaların 3. Gününde bu kez Azra Coşkun 3’üncülük ve Sudenaz külah 4’üncülük elde ederek DOSTUM oryantiring takımını kürsüye çıkardılar. 4. gün müsabakalarında DOSTUM takımı adına Aleyna Minden sahneye çıkarak 3’üncülük elde etti. Yarışların son gününde ise zorlu rakipler karşısında yine Aleyna Minden 4’üncülük elde ederek her gün ayrı bir derece gelmesini sağladı.

5 gün toplamına göre yapılan sıralamada, İnegöl Belediyespor Dostum Oryantiring Takımı sporcusu Sudenaz Külah 16 yaş A kategorisinde 2’ncilik madalyası alarak yarışmaları tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)