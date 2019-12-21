İnegöl Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci etabında, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 26 Aralık Perşembe günü saat: 19:00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak. İnegöl Belediyespor, bu maçtan 2 set alması halinde adını bir üst tura yazdıracak.

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Zafer Özmen

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkan Bozan, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Oneş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Vefa Yılmaz)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Mehmet Bogaçhan Zambak, Alisson, İbrahim Başaran (Metin Durmuş, Uğur Kılıç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu)

SETLER: 25-19, 22-25, 25-23, 25-20

SÜRE: 110 dakika (27, 27,30,26)