Voleybolda Efeler Ligi’nin 19. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.
İnegöl Belediyespor: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
Salon: İnegöl
Hakemler: Hakkı Demiralay, Sadettin Deneri
İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Cepeda, Cacic, (Berkay Bayraktar, Burak Hazırol, Berkan Bozan, Efe Er)
Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Julius, Halil İbrahim Akşeker, Daudi, Bahov, Murathan Kısal (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı)
Setler: 25-23, 25-19, 25-18
Süre: 85 dakika (32, 26, 27)