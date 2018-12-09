İnegöl Belediyespor: 3 - Arhavi Belediyespor: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 9. haftasında İnegöl Belediyespor, sahasında Arhavi Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yavuz Akdemir, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Cacic, Cüneyt Dağcı (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Berkant Hazırcı)
Arhavi Belediyespor: Murat Palavar, Mustafa Ramazanoğlu, Iereshchenko, Fatih Eren Uğur, Roman, Armi (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Alper Özdemir, Hamdi Erkan, Murat Karakaya)
Setler: 26-24, 25-23, 21-25, 25-22
Süre: 122 dakika (34, 30, 31, 27)