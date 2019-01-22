Voleybol Efeler Ligi 12. hafta erteleme maçında Galatasaray, İnegöl Belediyespor’u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3
Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)
Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 19-25, 21-25, 18-25
Süre: 79 dakika (28, 27, 24)