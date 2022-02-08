NBA ’de bu sezon çok iyi bir performans gösteren Cedi Osman’lı Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers’ı 98-85 mağlup etti. 33. zaferini elde eden Cavaliers’a galibiyeti getiren isim Cedi oldu. Milli basketbolcumuz, kenardan gelerek 30 dakika 41 saniye süre aldığı mücadelede 22 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 1 top çalmayla takımın en skoreri oldu. Cedi, son periyottaki 18 sayısıyla Cavaliers tarihinde LeBron James’in ardından bir çeyrekte en fazla skor üreten ikinci oyuncu da oldu. Doğu Konferansı’nda 4. sırada yer alan Cavaliers’ta Kevin Love 19 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.

Furkan galip, Alperen mağlup

Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, deplasmanda Chicago Bulls’u 119-108 mağlup ederek sezonun 32. galibiyetine ulaştı. Sixers’ta Joel Embiid 40 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla oynadı. Batı’da New Orleans Pelicans, Houston Rockets’ı 120-107 mağlup etti. Rockets’ta Alperen Şengün, 5 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 2 blokla mücadele etti.