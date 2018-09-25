İncirliova Trap’ta söz sahibi olacak

Takım Koordinatörü Kemal Menderes ve Sporcu Salih Kurt, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’yi makamında ziyaret ederek 2’ncilik kupasını takdim etti.

İncirliova Belediyespor Atıcılık Takımının 2015 yılında kurulduğunu ve kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Başkan Kale; “Atıcılık Takımımızın elde ettiği bu başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum. İncirliova Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sportif faaliyetlere de büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda atıcılık merakı olan sporcu ve takımlara imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi desteklerimizi vermekteyiz. İncirliova Belediyesi olarak temel hedefimiz trap müsabakalarına eskiden olduğu gibi yine ev sahipliği yapabilmektir. Bunun için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda ilçemize kazandıracağımız İncirliova Belediyesi Atış Poligonu ile resmi ve özel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. İncirliova Trapta söz sahibi olacaktır” dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin kendilerine gösterdiği ilgi ve destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden İncirliova Belediyespor Atıcılık Takımı Koordinatörü Kemal Menderes ise, önümüzdeki süreçte daha büyük başarıların altına imza atacaklarını söyledi.

İHA