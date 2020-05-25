Genellikle sıcak iklimlerde yetişen incir, tüm vitaminleri içeren efsanevi bir meyvedir. Birçok insan, içinde birçok vitamin bulunan yağın çekirdekten alındığını ve bu yağın birçok hastalığa iyi geldiğini bilmemektedir. Yaşı ve kuru haliyle çok yararlı olan incir çekirdeğinin ve ayrıca incir çekirdeğinden meydana gelen incir çekirdeği yağının yararlarına inanamayacaksınız.

İncir çekirdeğinin faydaları nelerdir?

İncir çekirdeğinin faydalarının anlatılmakla bitmediğine sizlerde şahit olacaksınız. İncir çekirdeği yapısı itibari ile birçok hastalıkta ve güzellik çalışmalarında kullanılabilir. İncir çekirdeğinin faydaları genel olarak:

İncir çekirdeği, vücut hücrelerinin yenilenmesinde çok önemli bir rol oynar. Vücudun direncini serbest radikallere karşı korur ve enerji verir.

Cildi nemli tutarak sağlıklı ve canlı bir cilt sağlar.

Cilt derilerini sıkılaştırır ve erken yaşlanmayı önleyicidir.

Yüzdeki kırışıklıklara, siyah noktalara ve sivilcelere karşı etkilidir.

Ciltteki kesiklere, yaralara ve hasarlara karşı korur.

Ciltte meydana gelen morarma ve sararmayı önler. Özellikle gözaltında meydana gelen koyu halkalardaki şişmeyi en aza indirir.

Yüz, sırt ve boyundaki tüm sivilce, akne, uçukların iyileşme sürecini hızlandırır ve akne oluşumunu önler.

Dünyada D vitamini açısından en yüksek değere sahip tek meyve tohumu yağıdır.

İncir tohumu yağı saç için kullanıldığında, saç derisini besler, saçın parlamasını, doymasını ve kolayca şekillenmesini sağlar.

İncirler yüksek tansiyonu düşürmek için zengin bir kaynaktır.

Oldukça fazla miktarda Omega-3 yağ asidi içerir. Diğer taraftan cildinizi dışarıdan içeriye besler, nemlendirir ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

İncir tohumu yağının yapısının içinde bulunan bol kalsiyum, kemik sağlığının sürekli olarak korunmasını iyi bir şekilde destekler.

Osteoporoz riskini sıfırlar.

İncir ve incir tohumu yağının düzenli tüketimi cilt ve saç sağlığı açısından önemlidir.

İnsülin oranını düşürmek doğal bir potasyum kaynağıdır.

Dudaklar için neredeyse doğal bir botokstur. Ağız kuruluğunu ve su kaybını önler, vücutta çatlamayı önler.

İncir tohumu yağını düzenli olarak kullanan kadınlar göğüs sarkmasını önler ve vücuttaki kırışıklıklardan kurtulur.

Düzenli kullanım sonucu hamilelikten sonra meydana gelen çatlakları düzeltir.

Omega-3 bakımından zengindir. Balık yağlarına kıyasla kokusuz olduğu için tüketimi daha kolaydır ve mide ağrısına neden olmaz.

Günde bir çay kaşığı incir çekirdeği yağı tüketen çocukların daha enerjik olduğu gözlenmiştir.

Gerçek bir enerji kaynağıdır.

Omega, Alzheimer hastalığına karşı önlem alınması bakımından etkili bir kaynaktır.

İncir tohumu yağı, içerisinde E vitamini bulundurduğundan, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Cinsel duyguları uyaran vitaminleri olduğundan, üreme hormonlarının sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar.

İncir çekirdeği ne işe yarar?

İncir çekirdeğinin içinde omega hazinesi yatmaktadır. Omega 3 bakımından % 40, omega 6 için % 30, omega 9 için oranında zenginlik göstermektedir. Bu oranlar balıklarda bile zor bulunmaktadır.

Sağlık v kozmetik sektöründe oldukça fazla tercih edilen incir çekirdeğinin faydalarını sizlerde biliyorsunuz. Bu nedenle düzenli tüketimlere dikkat edilmelidir. Ayrıca incir çekirdeğinin ve yağının bilenen hiçbir yan etkisi yoktur.

İncir çekirdeği nasıl kullanılır?

İncir çekirdeği genel olarak yağ şeklinde kullanılmaktadır. Birçok bitkisel yağ gibi, incir çekirdeği yağı da sağlık için oldukça faydalıdır ve bu yağ içmeye uygundur. Birçok uzman, günde bir çay kaşığı tüketmenizi tavsiye etmektedir. Yağı, içtiğiniz suya karıştırabilir ve sorasında içebilirsiniz. Diğer taraftan salatalarda az miktarda yağ kullanabilirsiniz.

İncir çekirdeği yağının hiçbir yan etkisi ve zararı yoktur. İlk kez kullanırsanız, cildinizin küçük bir kısmına uygulayabilirsiniz. Ardından vücudunuzun verdiği tepkilere bakarak kaşıntı veya kızarıklık yoksa kullanabilirsiniz. Küçük çocuklarda kullanmak isterseniz, önce doktorunuza danışmalı ve onay almalısınız.

İncir çekirdeğinden yağ elde etmek için izlemeniz gereken birkaç yol bulunmaktadır:

İncir çekirdeği yağı yapmak için, yabani incir toplanır ve tohumlar presle birbirinden ayrılır.

Ayıklanma işleminden geçen çekirdekler soğuk presleme işlemiyle filtrelenir.

Ortaya çıkan incir çekirdeği yağı, herhangi bir işlem yapılmadan şişelenir kullanılır.

Küçük çekirdeklerden yağ elde etmek çok zor olduğundan, incir tohumu yağı diğer yağlara göre ekonomik olarak daha çok ön plandadır.