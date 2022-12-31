Dünyanın en büyük mobile turnuvalarından biri olan ve Türkiye elemelerine yaklaşık 3 bin amatör esporcunun katıldığı Mobile Legends Dünya Şampiyonası 1 Ocak’ta Jakarta’da düzenlenecek. Ülkelerindeki elemeleri geçmeyi başaran en iyi 16 takım, Endonezya’da gerçekleştirilecek Mobile Legends M4 Dünya Şampiyonası’nda dünyanın en iyi takımı olmak için karşı karşıya gelecek. 1 Ocak – 15 Ocak tarihlerinde yapılacak büyük finalde Türkiye’yi Incendio Supremacy takımı temsil edecek. Incendio Supremacy takım oyuncusu Emre Sarı, dünya finali öncesi Fanatik’in sorularını yanıtladı.

“Ailem çok şaşırdı”

Türkiye’yi Jakarta’da temsil edecek olan Emre Sarı, “Türkiye şampiyonu olduktan sonra çok fazla tebrik mesajları aldık. Bu durum hem beni hem de takımımdaki arkadaşlarımı çok mutlu etti açıkçası. Maçlar yaptığımız sırada insanların bizi tebrik etmesi ve böyle paylaşımlarda bulunması çok hoşuma gidiyor. Turnuvanın başında destekleyenler azdı ama şampiyon olduktan sonra çok kişi bizi desteklemeye başladı. Bireysel olarak da çok tanınmaya başladım” dedi. Ailesinin Jakarta’ya gideceğini öğrenince çok şaşırdığını söyleyen Emre, “Ailem bilmiyordu esporu da bu oyunu da. Ancak şampiyon olduğumuzdaki sevincimizi gördüler ve bizimle mutlu oldular. Şu an beni destekliyorlar ve olumlu karşılıyorlar” yorumunu yaptı.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Verimli bir 2 ay geçirdiklerini söyleyen Emre Sarı, “Takımımızda çok okuyan var ve bu sebepten gündüzleri antrenman yapamıyorduk ama akşamları düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yaptık. Genel olarak yoğun geçti Türkiye finali ile dünya finali arasındaki 2 aylık süreç. Kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Orada da turnuvamıza kadar antrenmanlarımızı yapacağız. Turnuvanın heyecanı çok büyük çünkü binlerin önünde oynayacağız. Umarım hızlı bir adaptasyon süreci yaşarız. Kendimize güveniyoruz. Hedefimiz tabi ki de şampiyonluk” dedi.



