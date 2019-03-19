İnceleme: The Division 2

İlk oyundan dolayı yeni oyuna ön yargıyla yaklaşıyorsanız, başınızı iki elinizin arasına koyup tekrar düşünmenizde fayda var: Zira The Division 2, oynadıkça içine çeken bir oyun aslında. İlk oyundan halihazırda bir kitlesi var; yapımcılar da şimdi yeni oyunla bu kitleyi genişletmek ve var olan kitleyi eğlendirmek istiyor.

Oyun, virüsün dünyaya yayılmasının ardından 7 ay geçmesiyle birlikte sizi hikayeye taşıyor. The Division ajanlarının birincil amacı masum insanların hayatını kurtarmak; elbette bu kaosun ortasında. Öncelikle, tanıtım görevlerinin bulunduğunu söyleyelim ve gayet başarılı olduklarını da belirtelim. Dark Zone olayını güzel bir şekilde oyuncuya anlatıyorlar. Ardından, silah güçlerini aynı seviyeye taşıyan bir özellik bulunuyor. Yani, oyunculuk daha ön planda.

DHA