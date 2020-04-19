İnce bağırsak dokularında malign kanser hücrelerinin büyümesiyle meydana gelen ince bağırsak kanseri, oldukça nadir görülen bir kanser türüdür. Zaman içinde ince bağırsak kanserinde büyüme gözlemlenebilmektedir. Bu durum ince bağırsağı tıkayabilmektedir. En sık gözlemlenen ince bağırsak kanseri türleri, karsinoid tümörü ve arkasından adenokarsinomdur. İnce bağırsak kanseri sürecinde hızlı teşhis için bazı önemli belirtiler de yer almaktadır. İnce bağırsak, vücutta bulunan sindirim sisteminin bir elemanıdır. Mide ile kalın bağırsağı birbirine bağlayan uzun bir tüp şeklindedir. İnce bağırsağın görevi, minerallerin ve besin maddelerinin çoğunu yiyeceklerden emmektir. Zaman içerisinde, ince bağırsak kanseri büyüyerek ince bağırsağı tıkayabilmektedir.

İnce bağırsak kanseri nedir, çeşitleri nelerdir?

En çok görülmekte olan ince bağırsak kanseri tipi, karsinoid tümörü ve arkasından adenokarsinomdur. İnce bağırsak adenokarsinom kanseri, ince bağırsağın astarında konumlanan ve mukus üretmek ve salgılamakta görevli olan glandüler hücrelerde başlamaktadır. Bu tip tümerlerin geneli mideye yakın olan ince bağırsakta gözlemlenmektedir. İnce bağırsak kanserinin çeşitleri:

- Adenokarsinom

- Lenfoma

- Nöroendokrin Tümör (karsinoid tümör ve paraganglioma dahil)

- Sarkom (stromal mide ve bağırsak tümörleri dahil)

İnce bağırsak kanserinin nedenleri nelerdir?

İnce bağırsak kanserlerinin gelişme sürecini hızlandırabilecek yaşam tarzları ve sağlık faktörü vardır. Sebepleri ise:

- Yaşlılık

- Yüksek derecede yağlı diyetler

- Düzenli sigara tüketimi

- Çölyak hastalığına sahip olmak

- Crohn hastalığına sahip olmak

İnce bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?

Rektum adı verilen kalın bağırsağın sol tarafındaki anatomik yapıda kanama ya da gözle görülebilir derecedeki kanamalarla tümörün varlığı kendisini gösterebilmektedir. Rektumda meydana gelen tümörlerin üçte biri hasta olan kişilerde hemoroid denilen halk arasındaki adı ise basur olarak tanımlanan hastalıkların sebebi ile devamlı tedavi görüldüğü bilinmektedir. Bu sebeple büyük abdestlerde kanama şikayeti ile hastaneye başvurmuş kişilerin kesinlikle tümör açısından kontrol edilmesi gerekmektedir.

İnce bağırsak kanserine yakalanmış olan kişiler, bazı belirtilere sahiptir. Bu belirtiler:

- Dışkıda gözlemlenen kan

- Siyah / koyu dışkı

- Dışkıda meydana gelen şekil değişikliği

- Tümör sebebi ile keçi pisliği gibi dışkılama

- İnce dışkılama

- Kabızlık

- İshal (sulu diyare)

- Ciltte ve gözün beyaz kısımlarında meydana gelen sararma (sarılık)

- Sürekli gerçekleşen yorgunluk hissi

- Ciltte kızarıklık

- Karında meydana gelen ağrılar veya kramplar

- Karın içinde oluşan yumru

- Açıklanamayan kilo kayıpları

- Şiddetli derecede seyreden mide bulantıları ya da kusma ile birlikte gelen karın ağrısı atakları

Risk faktörleri nelerdir?

İnce bağırsak kanser türlerinin riskini artırabilecek olası nedenler:

- Aileden gelen gen mutasyonları: Atalarımızdan aktarılmış olan bazı mutasyona uğramış genler, ince bağırsak kanserlerinin ya da diğer kanser çeşitlerinin riskini arttırabilmektedir. Örnekler ailesel adenomatöz poliposis, lynch sendromu, peutz-jegherz sendromlarıdır.

- Diğer bağırsak hastalıkları: Enflamatuvar bağırsak hastalığı, crohn hastalığı, çölyak rahatsızlıkları gibi bağırsakları etkileyen durumlar ve hastalıklar, ince bağırsak kanserlerinin oluşma riskini arttırabilmektedir.

- Zayıflamış olan bağışıklık sistemi: Bağışıklık sistemi vücudumuzda mikroorganizmalarla savaşan önemli bir rolü üstlenmektedir. Bağışıklık sistemi zayıflamış bir durumda ise, ince bağırsak kanserinin oluşma riski oldukça yüksektir. Örnekleri organ nakil işlemi sonrasında red reaksiyonlarının önlenmesi amacı ile ilaç kullanmakta olan kişiler ve HIV enfeksiyonu sebebi ile AIDS hastalığına yakalanmış olan kişilerdir.

Korunma yolları nelerdir?

- Meyve, sebze ve tahılların tüketilmesi gereklidir.

- Alkol alımında kararlı düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.

- Sigara tüketiminin sonlandırılması gereklidir.

- Bol bol egzersiz yapılmalıdır.

- Sağlıklı bir vücut için ideal kiloda kalınmalıdır.



