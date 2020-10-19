Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Everton, İspanya’da Real Sociedad, İtalya’da Milan, Almanya’da Leipzig, Fransa’da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Everton’ın son şampiyon Liverpool’u konuk ettiği Merseyside derbisi, 2-2 sonuçlandı. Everton böylece ligdeki ilk puan kaybını yaşadı.

Sezona hızlı bir giriş yapan Aston Villa, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in kadrosunda yer aldığı Leicester City’yi 1-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

Manchester City, sahasında Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Tottenham, West Ham United’la, Chelsea de Southampton’la 3-3 berabere kaldı.

Premier Lig’in 5. haftasının ardından 13 puana ulaşan Everton, 12 puanlı Aston Villa (bir maçı eksik), 10 puanlı Liverpool, 9’ar puan toplayan Leicester City ve Arsenal’in önünde zirvedeki yerini korudu.

La Liga

Cadiz, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Real Madrid’i 1-0 yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı. Real Madrid’in La Liga’daki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Real Sociedad, Real Betis deplasmanından 3-0 galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor ’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında karşılaşacağı Villarreal, sahasında Valencia’yı 2-1 mağlup etti.

Enes Ünal’ın formasını giydiği Getafe, Barcelona’yı, Granada da Sevilla’yı 1-0 yendi.

Atletico Madrid ise Emre Mor ve Okay Yokuşlu’nun kadrosunda yer aldığı Celta Vigo ile oynadığı maçı 2-0 kazandı.

La Liga’nın 6. haftası sonunda puanını 11’e çıkaran Real Sociedad, Villarreal’in averajla önünde liderliğe yükseldi. Bu iki ekibi, Real Madrid (bir maçı eksik), Getafe (bir maçı eksik), Cadiz ve Granada (bir maçı eksik) 1 puan geriden takip etti.

Serie A

Milano derbisinde konuk olduğu Inter’i 2-1 yenen Milan, 4. maçından da 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.

Napoli, haftaya lider başlayan Atalanta’yı 4-1 mağlup etti.

Sassuolo, Bologna deplasmanından 4-3’lük galibiyetle döndü.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Juventus kadrosundaki Merih Demiral, maçta 90 dakikada oynadı.

Serie A’nın 4. haftasını 12 puanla geçen Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Milan’ı, 10 puanlı Sassuolo, 9’ar puan toplayan Atalanta ve Napoli (bir maçı eksik) izledi. Maç eksiği bulunan Juventus ise 5 puanla 10. sırada yer aldı.

Bundesliga

Medipol Başakşehir’in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında karşılaşacağı Leipzig, deplasmanda oynadığı Augsburg maçını 2-0 kazandı. Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Arminia Bielefeld’i 4-1, Borussia Dortmund da Hoffenheim’ı 1-0 yendi.

Eintracht Frankfurt ise konuk olduğu Köln ile 1-1 berabere kaldı. Bundesliga’nın 4. haftası sonunda 10 puan toplayan lider Leipzig’i, 9’ar puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile 8 puanlı Eintracht Frankfurt takip etti.

Ligue 1

Lille, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı’nın birer gol attığı mücadelede Lens’i 4-0 mağlup etti. Sezona iki yenilgiyle başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Nimes’i 4-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Nice, deplasmanda Saint-Etienne’i 3-1 yendi. Dijon-Rennes karşılaşması ise 1-1 tamamlandı. Ligue 1’de 7. haftanın ardından puanını 17’ye çıkaran Lille, liderlik koltuğuna oturdu. PSG ve Rennes 15, Nice ve Lens ise 13 puanla Lille’in arkasında yer aldı.