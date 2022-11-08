İnanılmaz değişim! Ünlü boksör 3 ayda bu hale geldi

Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet şampiyonlukları bulunan İngiliz boksör David Haye ilginç bir deney yapıyor.

3 AYDA VÜCUT YAĞI %12 ARTTI

Kilo almak için yaptığı bütün antrenmanları bırakan ve canı ne isterse onu yiyen Haye'in vücut yağı 3 ayda yüzde 12, ağırlığı ise 8 kg birden arttı.

'HERKESİN YEDİĞİNİ YİYEREK BU HALE GELDİM'

Aldığı kiloları 8 haftalık bir programla verip, tekrar kaslı haline dönülebildiği kanıtlamak için bu deneye başlayan Haye şu açıklamaları yaptı;

"Bir deney yaptım, herhangi bir egzersiz yapmayı bıraktım ve herkesin yediğini yemeye başladım. Ve sonuç olarak ortaya çıkan şey bu. Belimin yan tarafında gülünç yağ ruloları oluştu. Vücut yağım herkesin yediklerini yiyerek ekstra bir şey yapmadan üç ayda yüzde 10'dan yüzde 22 buçuğa çıktı. Fazla yemiyordum, herkes kadar tatlı yiyor ve herkesle birlikte alkol içiyordum ve olan bu.'

2 AYDA VÜCUT YAĞINI %1,5'A DÜŞÜRMEYİ DENEYECEK

42 yaşındaki Haye, sekiz haftalık kilo kaybını web sitesinde belgeleyecek ve her hafta vücut yağını yüzde 1,5 oranında düşürmeyi planlıyor. Emekli boksör, besinleri, mineralleri ve vitamin açısından zengin yiyecekler tüketecek. Dolasıyla ekmek, pirinç, patates ve makarnanın yanında şekeri de tamamen kesecek. Programına göre Haye, günde üç litreden az su içmeyecek ve öğleden sonraya kadar ilk öğününü yemeyecek. (Fanatik.com.tr | Dış Haberler)



