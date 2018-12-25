İnancın zaferi

Basketbol mucizesi Galatasaray adına bir kez daha ortaya çıktı. Rakip yine Fenerbahçe’ydi; kazanmayı öğrenmiş, kadro derinliği yüksek ve Euroleague’de kendini kanıtlamış bir takımdı. Bütçesi azaltılmış Sarı- Kırmızılılar ise sezona 3 mağlubiyetle girmiş, kadro olarak yeni kurulmuş ve yavaş yavaş oturmaya başlamıştı.

Kanarya yorgun ve deplasmanda olmasına rağmen, Aslan hiçbir şekilde favori gösterilmiyordu. Ancak zorluklar karşısında Aslan, 2015’e benzer bir inançla yine kükreyen taraf oldu.

Galatasaraylı oyuncular 40 dakika boyunca, Fenerbahçe’nin üçlüklerde boşu bulmasına izin vermezken kendileri ise rakip potayı üçlüklere boğdu!.. Farkın kapanmasına rağmen oyunun içinde kalmayı başaran Sarı-Kırmızılılar önemli bir galibiyete uzandı.

2015’te 7 oyuncu takımdan ayrılmıştı

2015’te de maddi kriz nedeniyle takımdan 7 oyuncu gitmişti. En kötü senaryo da Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanmış ve takımın skoreri, lider Arroyo ayrılma kararı almış, coach Ergin Ataman cezası nedeniyle tribündeydi.

Ender ve Pocius’un sakatlıkları nedeniyle forma giymemesi, dar rotasyonlu kadroyu daha da daraltmıştı. Bu kadar olumsuzluklar karşısında, ibre Fenerbahçe’yi favori gösteriyordu. Her şeye rağmen inanmış taraftarını arkasına alan Galatasaray, maç boyunca sadece 6 oyuncuyla ( Carter, Young, Micov, Erceg, Kerem, Sinan) ezeli rakibine kafa tutmuş (92-88) ve inanılması güç bir zafere imza atmıştı