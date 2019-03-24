İnan Kıraç: Liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır

Galatasaray'da yönetimin olağan genel kurulda, idari açıdan ibra edilmemesi sonrası büyük deprem yaşandı. Yönetimin 30 gün içinde seçime gitmesi gerekirken, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi mahkeme yoluna gidiyor.

Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu depremin ardından Galatasaray'ın duayen isimlerinden İnan Kıraç'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama hatırlara geldi.

"ADAYIMIZ EŞREF HAMAMCIOĞLU"

8 Mart 2019'da Telegol'den Süleyman Rodop'a konuşan Kıraç, yeni başkan adayı aradıklarını belirterek divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu ikna etmeye çalıştıklarını belirtti ve "Bak son bir şey söyleyeyim; hiç kimse Galatasaray Liselileri küçük görmesin. Yok saymaya da kalkmasın. Bunun sonuçlarına katlanır." diyerek genel kurulda olacakları bugünden işaret etmişti. (Hürriyet)