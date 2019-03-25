İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç ne iş yapıyor?

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç Milliyet'e yaptığı açıklamada "liselileri yok sayan sonuçlarına katlanır" dedi. Yapılacak seçimde adayının da divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu olduğunu, Hamamcıoğlunu ikna etmeye çalıştıklarını ifade etti. Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden olan İnan Kıraç'ın aldığı kararlar kulüp üzerinde her zaman etkili olmuştur. Sarı-Kırmızılı taraftarlarda İnan Kıraç kimdir sorusunun cevabını arıyor.

Peki, İnan Kıraç kimdir? ne iş yapar, İşte detaylar...

İnan Kıraç kimdir?

İnan Kıraç, 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okudu. Vehbi Koç kayınpederi, Rahmi Koç ise kayın biraderidir.

Uzun süre Koç Holding'de üst düzey yöneticiliklerde bulundu.

İnan Kıraç, 24 yaşındayken 1961 yılında Koç Grubu' na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak işe başladı.

1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve Midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'n Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı.

1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotiv Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

1998 yılında İnan Kıraç, Claude Nahum ile birlikte Kıraça Şirketler Topluluğunu kurdu.

İnan Kıraç, 2000 yılında, Suna Kıraç ile birlikte; Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni kurdu. Daha sonra da 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur.

İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır.

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna ile 1969 yılında evlendi. Çocukları olmadı ama evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç (d. 29 Kasım 1984) adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edindiler.

Ödülleri

1997 – İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı kurucusu ve başkanı olarak, Galatasaray Lisesi'nin gelişmesi, Galatasaray Ortaöğretim Okulu'nun açılması, Galatasaray Üniversitesi'nin kurulması (1992) ve Türk – Fransız ilişkilerinde üstlendiği önemli rol nedeniyle, Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından 14 Aralık 1997 tarihinde Legion d'honneur nişanı'nın "Officier" rütbesine layık bulunmuştur.

2009 – Suna Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.

Üye Olduğu Kuruluşlar

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

Alliance Galatasaray, Paris Başkanı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Darülaceze Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) Üyesi

TEMA Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi

Coşkunöz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi