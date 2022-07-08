Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray 'ın kadrosuna katılan ve kiralık anlaşmasının sona ermesi ile Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena, Fransız devini peşine taktı.

AS'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Galatasaray'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena ile ilgileniyor.

Luis Campos detayı

Fransız devinde göreve başlayan Luis Campos'un, İspanyol file bekçiyi Galatasaray döneminden yakından tanıdığı ve Pena ile yakından ilgilendiğini belirtildi.

Haberin detaylarında ise Pena'nın çok iyi refleksleri olan bir kaleci olduğunun altı çizilirken, Barcelona ile sözleşmesinin 2023 yılında sona erdiği ve Campos'un gelecek Ocak ayında bonservissiz bir şekilde transferi bitirebilmek için girişimlerde bulunabileceği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 8 maçta görev yapan 23 yaşındaki kaleci özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansları ile dikkat çekmiş ve teknik direktör Xavi, Pena'ya övgü dolu sözler sarf etmişti.

Donnarumma 1. kaleci

Ancak ilgi olsa bile PSG, Pena'yı şu anda 2. kaleci olarak düşünüyor. Hem takımın yeni teknik direktörü Galtier hem de Luis Campos, Donnarumma'ya gelecek sezonda 1. kaleci olacağını bildirmiş durumda.







