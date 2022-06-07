Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Galatasaray 'ın kadrosuna katılan ve kiralık anlaşmasının sona ermesi ile Barcelona'ya geri dönen Inaki Pena'nın takımdaki rolünün ne olacağı merak ediliyordu.

Marca'da yer alan habere göre Galatasaray'daki kiralık dönemini tamamlayan Inaki Pena, takımdaki rolü hakkında Barcelona'dan haber bekliyor. Barcelona, genç file bekçisini geleceğin kalecisi olarak değerlendiriyor ve gelecek sezon için Ter Stegen'in arkasında ikinci kaleci olarak düşünüyor olsa da henüz kararını Inaki Pena'ya iletemedi.

Neto ile yolların ayrılmazı lazım

Maaş bütçesini düşürmek için yollar arayan Barcelona, son birkaç transfer döneminde yolları ayırmaya çalıştığı 32 yaşındaki kaleci Neto'nun takımdan ayrılmasını bekliyor. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Neto'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumuna Barcelona, Pena'yı ikinci kaleci konumuna getirecek.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 8 maçta görev yapan 23 yaşındaki kaleci özellikle Sarı-Kırmızılı ekibin Barcelona ile oynadığı maçlardaki performansları ile dikkat çekmiş ve teknik direktör Xavi, Pena'ya övgü dolu sözler sarf etmişti.



