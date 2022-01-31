Galatasaray , dün gece geç saatlerde İstanbul’a gelen İspanyol file bekçisi Inaki Pena’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından taraftarlar genç kalecinin kariyerini internet ortamında aratmaya başladı. Pena'nın kariyerine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Inaki Pena kimdir?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor.

1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı.

Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.











