Inaki Pena: Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum

Galatasaray 'ın kadrosuna kattığı İspanyol file bekçisi Iñaki Peña, kendisini Sarı Kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Peña, elinden gelenin en iyisini yapacağını dile getirerek, “Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur.” şeklinde konuştu.







