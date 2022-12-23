Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan gelen 500 milyon Euro’luk teklife ‘evet’ dedi. Portekizli süperstar, futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanırken bu haber, Al-Nassr taraftarları kadar Fenerbahçeliler'i de heyecanlandırdı.





Fenerbahçe , Suudi ekibinin gözden çıkardığı yıldız forvetin transferine artık çok daha yakın... İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve tüm son dakika gelişmeleri...

Zorlu serüven başlıyor

Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arasına ligin zirvesinde girmişti. Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümüne yarın Trabzonspor deplasmanında başlayacak. Jorge Jesus’un öğrencileri, bu maçla birlikte zorlu bir sürece girecek. Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde sadece iki kez İstanbul dışına çıkmıştı. Kanarya, bu kez ligdeki 5 maçın 3’ünde şehir dışına gidecek. Sarı-Lacivertliler, Trabzon’dan sonra salı günü içeride Volkan Demirel’in Hatayspor’u ile karşılaşacak. Kanarya, 2023’teki ilk maçını ise 3 Ocak Salı günü Antalyaspor deplasmanında oynayacak.

Devre arası yok

8 Ocak’ta ise nefesler tutulacak, Kadıköy’de Türk futbolunun iki devi kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun iki favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 13-16 Ocak haftasında ise Gaziantep’e konuk olarak ligin ilk yarısını tamamlayacak. Dünya Kupası arası verildiği için devre arası olmayacak. Sarı-Lacivertliler, 1 hafta sonra Ümraniyespor ile karşılaşarak ikinci devreye başlayacak.





Önce idman sonra yolculuk

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı zorlu maçın son provasını bugün gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler’de sakatlıktan kurtulan oyuncuların durumu da bu antrenmanda netlik kazanacak. Kanarya, idmanın ardından özel bir uçakla Trabzon’a giderek konaklayacağı otele yerleşecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Yönetimin de tam kadro olarak takımla birlikte gitmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli kafile, mücadelenin hemen ardından İstanbul’a geri dönecek.

Marsilya Crespo’yu sordu

Fransız ekibinin, Fenerbahçe ile Isaak Toure’nin kiralanma görüşmeleri sırasında Portekizli yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Marsilya’nın, Crespo’ya olan ilgisini aktardığı kaydedildi. Ancak Sarı-Lacivertliler’in, başarılı orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde satmaya sıcak bakmadığını söyleyerek, MaviBeyazlılar’a kapıyı kapattığı belirtildi. Marsilya, ocak ayında satmaya hazırlandığı Gerson’un yerini Crespo ile doldurmak istiyordu.

Arda Güler hazır kıta

Genç yetenek, Milli Takım’dan döndükten sonra ağrıları nedeniyle kontrolden geçirilmişti. Yapılan açıklamada, çekilen MR sonrası Arda’nın dizinde travma tespit edildiği ve tedaviye başlandığı belirtilmişti.





17 yaşındaki futbolcu geçen hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Arda Güler, idmanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadı ve oynayacak duruma geldi. Genç yıldız, Trabzonspor maçında hocasından forma bekleyecek. Arda’nın mücadele kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enner Valencia’ya talip var

Ekvadorlu oyuncu, Dünya Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dev turnuvada 3 kez fileleri sarsan Valencia’ya Birleşik Arap Emirlikleri’nden talip çıktı. Al-Sharjah’ın, tecrübeli forvetin menajeri Gonzalo Vargas ile temas kurarak Valencia’nın şartlarını sorduğu kaydedildi.





Vargas’ın da bunu Fenerbahçe’ye ilettiği belirtildi. Golcü oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Al-Sharjah’ın kadrosunda eski Beşiktaşlı Pjanic’in yanı sıra Paco Alcacer ve Kostas Manolas gibi isimler var.









Vincent Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye...

Al-Nassr, futbol tarihinin en büyük transferlerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinden gelen 500 milyon Euro’luk teklife ‘evet’ dedi. Bu haber, Al-Nassr taraftarları kadar Sarı-Lacivertliler’i de heyecanlandırdı. Al-Nassr’ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi. Ronaldo’nun gelmesiyle birlikte kulübü, Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten varmıştı. Yönetim, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Aboubakar’ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr’ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

Vallecano devrede ama...

Vincent Aboubakar konusunda tek sıkıntı, Vallecano’nun da devrede olması. İspanyol basınına göre Kırmızı-Beyazlılar da Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Ancak forvet hattında zaten Falcao, Camello ve Martin varken bir de Espanyol’un golcüsü Raul de Tomas’la ocak için söz kesen Vallecano’nun, Aboubakar için girişimde bulunmama ihtimali yüksek.







