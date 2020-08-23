İmza şovları Ali Koç yapacak

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda yapılması planlanan imza şov için Başkan Ali Koç bekleniyor. Daha önce açıklanan programda imzaların Topuk Yaylası Kampı'nda atılacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe sezon başından bu yana Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, İsmail, Barış, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve son olarak da Jose Sosa ile anlaşmıştı.

Emre Belözoğlu’nun da görev tanımının netleşmesinin ardından diğerlerinden ayrı olarak yine Ali Koç’un katılacağı imza töreniyle kamuoyuna Topuk Yaylası’nda duyurulması için de geri sayıma geçildi.