İmparator Fatih Terim 67 yaşında!

Galatasaray'ın tarih yazarı Fatih Terim, 67 yaşına bastı. 1974 senesinde yani 20 yaşında futbolcu olarak Galatasaray’ın kapısından giren Fatih Terim, ömrünün büyük bölümünü adadığı Galatasaray’da tam 20 kupa kazandı. 2000’de UEFA Kupası’nı alarak Türk Futbol Tarihi’ni değiştiren İmparator, 8 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupası ve 3 TSYD Kupası’nı müzeye getirdi.

Önceki gece saatler 00.00’ı gösterdikten sonra ilk kutlama mesajı kulübün sosyal medya hesaplarından gelirken, taraftarlarda on binlerce paylaşım yaptı, hocalarının yeni yaşını kutladı. Metin Oktay Tesisleri’ndeki sabah antrenmanı öncesinde ise Terim’e pastalı sürpriz yapıldı.

Oyuncularından mesaj...

Teknik heyet, oyuncular ve tesis çalışanlarının katılımıyla İmparator’un doğum günü kutlandı, pasta kesildi. Twitter’da gündem olan tecrübeli teknik adam için FIFA ve UEFA’nın da resmi hesaplarından kutlama mesajı geldi. Aynı zamamda eski-yeni, Fatih Terim’in pek çok oyuncusu sosyal medya aracılığıyla İmparator’un yeni yaşını kutladı.