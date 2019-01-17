Imke Wübbenhorst: 'Takımı oyuncuların penis boylarına göre kuruyorum'

Almanya futbol tarihinin profesyonel liglerde takım çalıştıran ilk kadın antrenörü olan Imke Wübbenhorst, ülkesinde verdiği bir röportajda sarf ettiği sözlerle olay yarattı.

Die Welt gazetesinin sorularını yanıtlayan BV Cloppenburg takımının hocası, kendisine yöneltilen bir soruya "penis"li bir yanıt verdi.

30 yaşındaki Alman teknik direktör, "Soyunma odasına girdiğinizde oyuncuların giyinmiş olması gerekiyor mu?" şeklindeki soruyu alaycı bir şekilde cevaplayarak şu ifadeleri kullandı:

"Elbette hayır. Ben bir profesyonelim ve takımı da oyuncularımın penis boylarına göre oluşturuyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler