İmkansızlıklar içinde 1. Lig mücadelesi veriyorlar

Kadınlar Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden ve maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanma noktasına gelen Aksaray Hasandağı Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın futbolcuları, zor şartlarda çıktıkları müsabakalarda rakipleriyle mücadele etmeye çalışıyor.

Kadınlar Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Aksaray Hasandağı Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapanma noktasına geldi. 5 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi'nde mücadele eden takım, geçen yıl 3. Lig'de şampiyon olarak Kadınlar Türkiye 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Zaman zaman maçlara aç çıktıklarını ifade eden genç futbolcular, takımlarına destek isterken, Teknik Direktör Osman Yatkın da ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Osman Yatkın: "Takımın yok olması demek kızlarımızın yok olması demek"

Aksaray Hasandağı Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Yatkın, şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Takımımız bu sezon 2. Lig'de. Geçen yıl 3. Lig'i şampiyon olarak bitirdik ve şehrimizi 2. Lig'de temsil etmekteyiz. Ama çok güçlükler yaşıyoruz. Yani deplasmanlara gitmekte çok sıkıntı yaşıyoruz. Takımı ligden çekme derecesine bile geldik. Bize şehrin sahip çıkmasını istiyoruz. Şehrimizi temsil ediyoruz. Bu şehrin armasını taşıyoruz. Bugüne kadar birçok yerden sözler aldık ama sözlerin hiç biri yerine getirilmedi. Bu takım Aksaray’ın takımı. Aksaray’ı temsil ediyor. Bizim gibi çevremizde başka kadın futbol takımı yok. Sadece Aksaray’da var. Bu sene hedefimiz 1. Lig'e çıkmak ve bu yolda hafta sonu grubun 2.’si olan Samsun takımını yendik sahamızda. Üst sıralara doğru ilerledik. Şehrin bize destek olmasını istiyoruz. Eğer bu takım kaybolursa kızlarımız kaybolacak. Takımda oynayarak, ek puanlar kazanarak BESYO’yu kazanıyorlar ve bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu takımın kaybolması demek bu kızlarımızın da kaybolması demek. Bu şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bugüne kadar sahip çıkanımız olmadı. Olmadığı için de çok zor durumdayız. Takımımızı neredeyse ligden çekme seviyene geldik” dedi.

Cansu İriş: “Bazen maçlara aç çıktığımız günler oluyor"

İki yıldır futbol oynadığını belirten 18 yaşındaki futbolcu Cansu İriş, “Geçen yıl transfer oldum. Burada üniversite okuyorum. 2. Lig'e yükseldik. Geçen sene 3. Lig'de şampiyon olduk. Şu an cidden çok sıkıntılar içindeyiz. Gittiğimiz bazı yollar bin kilometreydi, 9 saatlik, 10 saatlik. Gidecek mazot parası yok. Bazen maçlara aç çıktığımız günler oluyor” dedi.

Bir diğer oyuncu Aybuke Ayku ise, “Çok fazla maddi sıkıntılar çekerek bu takımda oynamaya çalışıyoruz. Ama hiçbir şekilde arkamızda destek olan kimse yok. Yardım bekliyoruz. Burada onlarca liseye, üniversiteye giden arkadaşlarım var. Ailelerinden çok uzakta oynayanlar var. Birisi de benim. Biz bundan şikayetçi değiliz ama en azından bize bir maddi destek olsa iyi olur. Yeri geldi maçlara aç gittik. Ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Arkamızda hiçbir şekilde durulmadı. Aksaray’da sadece bir tane kadın futbol takımı var ve bu takımın kapanmasını istemiyoruz. İnşallah arkamızda dururlar” dedi.

Nazlı Feride: “Deplasmanlara giderken araba bulamıyoruz”

Takım kaptanı 19 yaşındaki Nazlı Feride de destek beklediklerini ifade ederek, "Bu açık ve ortada. Deplasmanlara gidiyoruz; aç, susuz. Kızlar kendi cebinden alıyorlar. Deplasmanlara giderken araba bulamıyoruz. Ailemizden hiçbir şekilde para almıyoruz. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Ama desteğimiz olduğu zaman biz başarılı bir takımız zaten, daha başarılı olabiliriz” şeklinde konuştu.

İHA