İlyas Öztürk: Bireysel hatalarla kaybettik

Beşiktaş’a ligin son maçında deplasmanda 3-2 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını söyleyen Öztürk, “Buradan puan almak istiyorduk. İlk yarıda Beşiktaş çok üstündü. 1-1 bitecek diye düşündüğümüz ilk yarıyı bireysel hatalarımızdan bir anda yediğimiz gollerle 3-1 bitirdik. İkinci yarıda skoru çevirebileceğimizi söyledim oyunculara. İkinci yarıda da çok iyi oynadılar. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyon gol olsaydı bugün beraberlikle ayrılabilirdik” diye konuştu.