Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig’de birçok takımda forma giymiş İlyas Kahraman, D-Smart’ta yayınlanan Bol’ca Futbol’a konuk oldu. Nergis Aşkın ve Emre Bol’un sorularını yanıtlayan Kahraman’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

“ Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tatlı rekabet hep vardı”

Fenerbahçe ve Galatasaray olmadığı zaman Türk Futbol’u olmuyor. Bu tatlı rekabetleri tatlı halde devam ettirmek önemli.

“İyi bir antrenörün yanında eğitim alınsa da, bizim ülkemizde çalışmak kolay değil”

Hem yönetim hem Torrent adına süreç kötü başladı. Takımı, camiayı, ülkemizdeki futbolu bilmeyen bir hocanın en başlarda zorlandığını gördük. Zaman lazım ama maalesef Türkiye’de her şey başarıya endeksli, hocaların zamanı yok.

“Dünya futbolunda paralar çok yükseldi, yıldız futbolcuyu sakatlamak futbol ekonomisini etkiliyor”

Messi’ler, Neymar’lar, bunların sakatlanması ekonomiyi çok etkiler. Ronaldo’nun 6 ay 1 sene futboldan uzak kalması demek , ekonominin çökmesi demek. VAR sistemi biraz da bu oyuncuları koruma amaçlı geldi.

“Galatasaray’da Fenerbahçe’de olmayan özel oyuncular Beşiktaş ’ta var”

Trabzonspor ile beraber ligin en iyi takımı Beşiktaş. Bu kadroyla kesinlikle şampiyonluk yarışında olmaları gerekirdi.

“Trabzonspor doğru oyunu oynayarak şampiyonluğu hak etti”

Trabzon halkını ikna etmek çok zordur. Abdullah Avcı söylemleriyle bütün camiayı şampiyonluğa ikna etti. Bu süreçte taraftarla beraber savunma yapıp, taraftarla beraber hücum yaptılar. Yediğinden fazlasını atınca, atanınla tutanın iyi olunca zaten şampiyon oluyorsunuz.