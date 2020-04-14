Diş ağrısı oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Kişiye dayanılmaz bir ağrı hissettiren diş ağrısını geçirmek için bitkisel çözüm metotları bulunmaktadır. İltihaplı diş ağrısı şikayeti yaşayanlar internet üzerinden iltihaplı diş ağrısının bitkisel çözüm yollarını aramaktadırlar. Peki, iltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir? Nasıl geçer? İltihaplı diş ağrısını kesmek ve geçirmek için evde yapılacaklar nelerdir? İşte iltihaplı diş ağrısına bitkisel çözümler. İltihaplı diş ağrısına yönelik etkili bitkisel çözüm yolları mevcuttur. Bu metotları uygulayarak kısa süre içerisinde iltihaplı diş ağrısından kurtulabilirsiniz.

İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir?

Çörek Otu: Çörek otu iltihaplı diş ağrısına yönelik en etkili bitkisel çözümlerden birisidir. Ağrıya neden olan iltihap bakterilerini ortadan kaldıran çörek otu doğal bitkisel çözümlerden yalnız bir tanesidir. Çörek otunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde iltihap şikayetlerinizi dindireceksiniz. Ayrıca çörek otu iltihaptan kaynaklanan enfeksiyonu da temizler. Her iltihaplı diş ağrısında gönül rahatlığı ile çörek otu tüketebilirsiniz.

Karabiber: Karabiber ile birlikte iltihabın yok açtığı diş ağrısını kesmek mümkün. Karabiber doğrudan diş ağrısının enfeksiyonunu giderir. Tamamen doğal antibiyotik olarak bilinen karabiberi istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Karabiberi iltihaplı dişin üstüne koyarak bu şekilde iltihabınızı iyileştirebilirsiniz.

Karanfil Yağı: Karanfil yağı ile birlikte iltihaplı dişinizin ağrısını dindirmek mümkün. Karanfil yağı antiseptik özelliği olan bitkisel yağlardan birisidir. Diş ağrısı şikayetiniz varsa iltihaplı dişinize karanfil yağı pamuk yardımı ile sürebilir bu şekilde ağrınızı geçirebilirsiniz.

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak iltihaplı diş ağrısına iyi gelmektedir. Sarımsak bakterileri yok eder ve diş minesinin temizlenmesini sağlar. İltihaplı dişin üzerine sarımsaklarınızı ezerek dişin üzerine koyabilirsiniz. Bu şekilde ağrı anında kesilecek ve iltihap temizlenmeye başlayacaktır. Sarımsak dişte uyuşma etkisi yapar ve ağrı hissetmenizi engeller.

Buz: Buz ile birlikte iltihaplı diş ağrısını geçirmek olağandır. Buz iltihaplı dişi uyuşturur ve ağrı hissiyatınızı azaltır. Diş ağrısını geçici olarak hafifletir. İltihaba da iyi gelmektedir. Dayanılmaz bir diş ağrısı çekiyorsanız mutlaka buz uygulamasını bez yardımı ile yanağınıza koyarak diş ağrınızdan kurtulabilirsiniz.

Zerdeçal: Her derde deva doğal ürünlerden biri olan zerdeçal iltihaplı diş ağrısına oldukça iyi gelmektedir. Zerdeçal iltihabı söker ve diş minesinin eski sağlığına kavuşmasını sağlar. Antiseptik özelliği bulunan zerdeçal diş ağrısını hafifletir. Bitkisel yollarla iltihaplı diş ağrısını geçirmek için mutlaka zerdeçal tüketmelisiniz.

Nasıl geçer?

Tuzlu Gargara: Tuzlu gargara yaparak iltihabı sökebilirsiniz. İltihaplı diş iltihabın neden olduğu enfeksiyonlardan dolayı ağrı yapmaktadır. Tuz ise enfeksiyon giderici ve doğal bir iltihap sökücüdür. Bir bardak suyun içerisine tuz ilave ederek gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde diş ağrınız hafifleyecek ve diş ağrısını geçireceksiniz. Diş ağrısı dayanılmaz bir ağrı verdiğinden dolayı tuzlu gargara işe yarayacaktır. Tuzlu gargarayı istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı: Zeytinyağı doğal bir bitkisel yağdır. Oldukça şifalı ve insan sağlığı için en faydalı bitkisel yağlardandır. Zeytinyağı aynı zamanda iltihaplı dişin ağrısını hafifletir. Zeytinyağında anti inflamatuar maddesi bulunmaktadır. Bu madde iltihap için oldukça etkilidir. Günde 2 defa zeyinyağı ile iltihaplı dişinize tedavi uygulayabilirsiniz. 1 hafta boyunca zeytinyağı uygulayarak iltihaplı diş ağrısını geçirebilirsiniz.

Vanilya: Vanilya iltihabı söken bir diğer bitkisel yağlardan biridir. Vanilyanın bakteri temizleyici özelliği bulunuyor. Tam anlamıyla bir antioksidandır. İltihaplı diş ağrısına vanilya ilave ederek ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Vanilya özü uygulamasını günde 2 defa yapabilirsiniz.

Soğan: Soğan diş ağrısına yönelik en etkili bitkisel çözümlerden birisidir. Soğan dişinizdeki tüm enfeksiyonu kaldıracak ve tüm ağrıyı hafifletecektir. Soğan diş ağrısı iltihabını sökmektedir. Soğan uygulamasını günde 2 kez yaparak ağrılarınızı hafifletmek mümkün. Soğan bakteri öldürücü özelliği bulunan oldukça faydalı bir doğal gıdadır.

Buğday çimi suyu: Buğday çimi suyu iltihaplı dişi temizleyen ve ağrıyı hafifleten bitkisel yöntemlerden biridir. Ağız içi bakterilerin temizlenmesini sağlar. Ağız içinde ki zararlı bakterilerin artmasını engeller ve iltihabı söker. Diş enfeksiyonunu da engeller.

İltihaplı diş ağrısını kesmek ve geçirmek için evde yapılacaklar

İltihaplı diş ağrısını geçirmek için evde yapabileceğiniz pek çok bitkisel doğal yöntemler bulunmaktadır.

Ada Çayı: Evde yapacağınız ada çayı ile birlikte diş ağrınızı hafifletebilirsiniz. Ada çayı aynı zamanda iltihabı da sökmektedir. Ada çayını dilerseniz gargara yaparak da tüketebilirsiniz. Ada çayı aynı zamanda sinir sistemine etki eder. Sinir sistemini gevşeten ve ağrı hissetmenizi engelleyen ada çayı kişiyi rahatlatır ve daha rahat uyumasını sağlar. Ada çayını günde 3 defa tüketebilir ve iltihaplı diş ağrılarınızı geçirebilirsiniz.

Karanfil Kürü: Karanfil kürü ile birlikte evde yapacağınız diş ağrınızı hafifletebileceğiniz bitkisel yollardan biridir. Karanfil kürü diş üzerine olumlu etkisi vardır. Bir bardak kaynar suyun üzerine 3-4 parça karanfil atarak gargara yapabilirsiniz. Karanfil iltihaplı diş ağrısını iyileştirecektir. Dilerseniz karanfili direkt olarak iltihaplı dişinizin üzerinde çiğneyerek bekletebilirsiniz. Bu şekilde de ağrı hissiyatınız azalacaktır.

Sirkeli Su: Bir bardak suyun içerisine iki yemek kaşığı sirke ilave ederek gargara yapabilirsiniz. Sirke anti bakteriyel özelliği olan bir besin kaynağıdır. Dolayısıyla iltihaplı dişte ki tüm zararlı bakterileri evde yapacağınız sirkeli su ile birlikte geçirmek mümkün. Sirkeli su gargarasını günde 1 defa yapabilirsiniz. Bu şekilde hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Sirkeli su insan sağlığına da oldukça faydalıdır. Ağrı hissiyatınızı giderir.