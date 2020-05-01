İllegal bahiste 'şeytani' plan

Yurt dışında faaliyet gösteren illegal bahis şirketleri, corona virüsü salgını nedeniyle düşen işlerini harekete geçirmek için geçen hafta 'şeytani' bir plan hazırladılar. Ukrayna'nın bölgesel liglerinden belirsiz takımlar tarafından oynanan "hayalet maçlar" ile oluşturulan "hayalet turnuva" organize ettiler.

Liglerin devam ettiği dönemlerde maçlara verileri takip eden bir scout gönderilir ve bilgi akışı sağlanır. Bu daha sonra bahis şirketleri de gerçek zamanlı olarak beslenir. Bununla birlikte, bir hayalet maçta, mücadele gerçekten mevcut değildir - bu nedenle veri izci tamamen kurgusal oyun içi güncellemeler sağlar veya gerçek takımların yerine geçen sahte takımlar arasında oynanan bir maç hakkında raporlar verir.

Facebook üzerinden "Hayalet Turnuva" anonsu

"Hayalet Turnuva" için FC Berdyansk takımı adına bir sahte facebook hesabı açıldı. Bu hesap üzerinden dolandırıcılar dört takımın yer alacağı bir turnuva olacağını duyurdular. FC Berdyansk, Metropolskata Chereshnya, Tavriya Skif Rozdol ve FC Lozovatka takımlarının yer alacağı yine bu hesaptan açıklandı. Spor veri şirketleri ise salgın nedeniyle maçların az olduğu bu dönemde bu turnuvaya ilgi gösterdi. Maç sayısının az olduğu dönemde bu turnuvaya önemli miktarda bahis yapıldı.

Maçlardan sağlıklı bilgi alamayan şirketler Ukrayna Futbol Federasyonu'na başvurur. Bir bahis şirketinin genel sekreteri, "ya bu maçlar için 22 kişi bulundu ve FC Berdyansk takımı gibi yapın denildi ya da sanal ortamda maçlar sonuçlandırıldı" ifadelerini kullandı.

Veri sağlayıcı firmalardan biri ise, maçların kendi aralarındaki oyuncularıyla gerçekleştiğini söyledi. Şirket, yaptığı açıklamada, "Standart maç güvenlik protokolümüz, scoutların sesli ve görsel yöntemlerle maçların gerçekliğini doğrulaması gerekiyor, böylece sunulan oyunların gerçekten olduğunu doğrulayabiliyoruz." ifadelerini kullandı. Şirketin scoutu tarafından oyuna getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

"Şu an bir maç oynaması imkansız"

Ukrayna Futbol Federasyonu (UAF) Etik Şefi Francesco Baranca ise, "Şu an bir maç oynaması imkansız çünkü karantina altındayız" açıklamasını yaptı. Baranca, "Tüm takımlar ayrı, yani birlikte maç ya da idman yapma şansları yok." ifadelerini kullandı.















