League of Legends bütün dünyada son derece popüler olan ve fazla sayıda takipçisi olan birçok oyunculu savaş oyunudur. Belirli dönemlerde düzenlenen şampiyonluk maçları ve ligler herkesin ilgisini çekmektedir. League of Legends oyunundaki Ruhani Rehber Illaoi de ilgi gören şampiyonlar arasında yer almaktadır.

Illaoi Kimdir?

Illaoi sarsılmaz bir inanca sahiptir. Rakiplerinin ruhlarını bedenlerinden ayırarak onların gerçeklik algılarını bozar. Illaoi rakipleriyle Yılan Adalar'ın ilahıyla birlikte savaşır. Illaoi oldukça heybetli bir kadın rehberdir ve yaşama çok bağlıdır.

Illaoi'nin inancı Nagakabouros olarak adlandırılan bir yılan başıyla doğrudan ilişikilidir. Bu yılanın ne başı ne de sonu bellidir. Nagakabouros hareket, fırtına ve okyanus fırtınaları ilahıdır ve gökyüzünün ve denizin hareketini sağlayan canavar olarak bilinir. Illaoi'nin inancı üç temel öğretiye dayanır. Bu öğretiye göre: Her ruhun doğuş amacı evrene hizmet etmektir ve her ruh içinde arzuyu barındırır. Ruhlar hayatta arzularının peşinde hareket ederken evren de kendi yolunda ilerler.

Illaoi Gerçeğin Sözcüsü rütbesindedir ve kendini evrenin doğal akışına karşı olan engelleri ortadan kaldırmaya adamıştır. Yaşayan ölülerle savaşır ve umut vaat eden kişileri bularak onları sınava tabi tutar. Böylece umut vaat eden ruhları kendi değerlerini kanıtlamaya zorlar. Sınavı geçen ruhlar kendi kaderlerinin peşinde koşmaya başlarlar.

Illaoi Karakter Özellikleri

Roller: Tank, Savaşçı

Riot Point: 975

Mavi Öz: 6300

Zırh: 26 (her seviye için +3,8)

Hareket Hızı: 340

Can: 585.6 (her seviye için +95)

Can Yenileme: 9,5 (her seviye için +0,8)

Saldırı Gücü: 60 (her seviye için +5)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2,5)

Büyü Direnci: 32,1 (her seviye için +1,25)

Illaoi Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler

Illaoi'nin Mevcut Rün Rehberi;

Soğuran Küre

İkinci Şans

Canlandır

Kemik Zırh

Gözü Kara

Yücelik

Illaoi'nin Yenilenen S11 Rün Rehberi;

Hakimiyet

İsabet

Efsane: Sıvışma

Açgözlü Avcı

Yenilmez

Son Direniş

Kan Tadı

Pratik Zeka

+5 Zırh

+10 Değişken Kuvvet

+%9 Saldırı Hızı

Illaoi İtemları (Build)

Gargoyl Taşzırhı

Ölü Adamın Zırhı

Kara Balta

Ölümün Dansı

Koruyucu Melek

Ruh Gömleği

Illaoi Counter Şampiyonlar (Pickler)

Illaoi'nin Karşısında Zayıf Olduğu Şampiyonlar;

Irelia

Fiora

Nasus

Tryndamere

Lulu

Illaoi'nin Karşısında Güçlü Olduğu Şampiyonlar;

Gangplank

Blitzcrank

Orianna

Garen

Riven

Illaoi Yetenekleri

Sille Tokat: Illaoi rakiplerinin üzerine atılır ve onlara fiziksel hasar verir. Bu yeteneği kullandığında dokunaçlar rakiplere vurur. Illaoi rakibinin üzerine Sille Tokat yeteneğini kullanarak atıldığında dokunaçlar da rakibe hasar verir.

Dokunaç Darbesi: Bu yetenek dokunaçların rekibe daha fazla fiziksel hasar vermesini sağlar. Dokunaçların rakibe vurduğunda darbe hasarı daha fazla olur. Illaoi rakip şampiyonların üzerine dokunaçlarla şiddetli bir darbe indirebilir.

Yaşlı Tanrının Elçisi: Illaoi kabuklar meydana getirir ve etrafındaki yüzeylerin üzerinde dokunaçlar oluşturur. Bu dokunaçlar Illaoi Sille Tokat yeteneğini kullanırsa rakiplerine vurur. Dokunaçlar rakiplere isabet ettiğinde hasar verir ve Illaoi'nin iyileşmesini sağlar.

İlahi Ders: Illaoi idolünü yere vurduğu zaman etrafındaki rakiplerin fiziksel hasar almasını sağlar. Bu yetenek rakip şampiyonlara isabet ederse dokunaçlar ortaya çıkar.

Ruh Sınavı: Illaoi rakip şampiyonunun bedeninden ruhunu çıkarabilir. Rakibin ruhuna verilen hasar belirli bir miktarda rakibe de hasar verir. Illaoi eğer rakip şampiyonun ruhunu öldürürse veya rakip ruhundan çok uzakta bulunursa, rakip kabuk formuna girer ev etrafında dokunaçlar oluşmaya başlar. Illaoi rakiplerinin ruhunu 10 saniye süreliğine çıkarabilir ve ruhu saldırıya açık hale getirir.

Illaoi Kostümler

Klasik Illaoi

Direnişçi Illaoi

Hiçlik Getiren Illaoi