'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi' protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü' imza törenine katıldı. Ataşehir Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Mahmut Özer, "Çocuklarımızın sportif becerilerini geliştirmesi için, tüm Türkiye’de, uzman antrenörlerle desteklenmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Türkiye genelinde ilkokullarda branş eğitimi verilmesi, antrenörlerin öğrenci mezun olana kadar branşı tanıtıp ve öğretmesi için, atacağımız imzalarla uygulama noktasında önemli bir adım atacağız" dedi.