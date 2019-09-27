İlkler asla unutulmaz!

Futbol kamuoyunun artık nefeslerini tutarak beklediği Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide, gözler Radamel Falcao’nun üzerinde olacak. Florya’da özel bir program eşliğinde çalışan ve bu antrenmanın, takıma uygulanan programdan daha da faydalı olduğu belirtilen Falcao, Fenerbahçe’ye gol atarak, deyim yerindeyse, “Gerçek Galatasaraylı” olmak istiyor. Kolombiyalı yıldız, kuşkusuz Aslan’ın en gözde oyuncusu. Sadece Cim Bom’a değil, Türkiye’ye gelen en büyük ve en kariyerli futbolculardan biri olan Falcao, aynı zamanda daha önceki yıldızların başaramadığını da başarmaya kararlı.

Tek gol Burak Yılmaz’dan

Son yıllarda Galatasaray’ın kadrosuna kattığı en önemli santrforlardan Didier Drogba, 2012- 2013 sezonunun devre arasında transfer edilmişti. Fenerbahçe karşısında ilk maçına 12 Mayıs 2013’te Kadıköy’de çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, ezeli rakibine gol atamazken, ev sahibi ekip 2-1 galip gelmiş, Aslan’ın tek golünü Burak Yılmaz kaydetmişti.

Gomis oyundan alınmıştı

Bir diğer önemli golcü, sezonu 29 golle kral olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis de, ilk maçında Fenerbahçe ağlarını havalandıramadı. 2017 yazında Sarı-Kırmızılı kulübe imza atan Fransız futbolcu, 22 Ekim 2017’de Türk Telekom Stadı’nda Fenerbahçe karşısına çıktı. Tecrübeli futbolcu maçın 80. dakikasında kenara alınırken, mücadele golsüz sona erdi.

Derbi mesajlarını okuyor

Falcao ise hem Fenerbahçe derbilerine siftahla başlamak hem de takımına galibiyeti kazandırarak, mutluluğunu tribünlerle paylaşmayı hedefliyor. Kolombiyalı golcüye, Sarı- Kırmızılılar sosyal medya hesaplarından sürekli olarak Fenerbahçe derbilerinin önemini anlatan mesajlar atıyor. Falcao’nun bu mesajları okuyarak havaya girdiği de gelen haberler arasında.