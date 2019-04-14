İlker Şentürk: Bu takım, 2020 Avrupa Şampiyonası’na gidecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup dördüncü maçında Yunanistan’ı 26-23 yendikleri mücadeleye ilişkin, "Bu takıma herkes sahip çıksın. Bu takım, 2020 Avrupa Şampiyonası’na gidecek." dedi. Şentürk, maçın ardından yaptığı açıklamada, son 15 gündür çok sıkı hazırlandıklarını, rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.

Yunanistan’ın neler yapabileceğini iyi bildiklerini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde maçları kazandık. Bugün burada seyircinin takımımızı iyi desteklemesi, bizi strese soktu. Daha sonra toparlandık. Genç ve iyi bir takımız. Yeni bir takım oluşturduk. Bu takıma herkes sahip çıksın. Bu takım, 2020 Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Avrupa Şampiyonası’na ilk kez gidecek olan bir takımız. Herkes bu takıma inansın. Kuzey Makedonya’yı yenip grupta ikinci olmak istiyoruz. Avrupa bizi beklesin."