İlker Püren: Mağlubiyetin sorumluğunu tamamen ben üstüme alıyorum

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Samsun’a puan veya puanlar almaya geldiklerini ancak şansız bir yenilgi aldıklarını işaret etti.

Ligde 1 haftada 3 maç oynadıklarını ifade eden Püren, şunları kaydetti.

"Samsunspor karşısında ilk yarı defansif oynadığımız için ikinci yarı oyuncularıma ofansif oynamamız gerektiğini söyledim. Çünkü 3 maçlık periyotta biz 6 puan almaya hedeflerken ilk 2 maçta almıştık ve Samsun’dan da bir galibiyet almamız halinde bu ligin en iddialı takımı haline gelecektik. Onun için defansta kalmak değil ileri çıkarak gol aramak istedik. Tamamen oyun stratejimize bağlı olarak kaybettiğimiz bir müsabaka olarak bakıyorum. Oyuncularıma hücuma çıkmalarını söyledim ve hücuma çıkarken de böyle iddialı takıma karşı mağlup duruma da düşebiliyorsunuz. Beraberliği yakalamamıza rağmen hücum oynamaya devam edince golleri yemeye başladık. Bugünkü mağlubiyetin sorumluğunu tamamen ben üstüme alıyorum. Bu bir iş kazasıdır. Lig boyunca böyle maçları bir daha oynamayacağımızı ümit ediyorum."