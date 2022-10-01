Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, “Milli takım arasından sonra 12-13 günlük süre zarfı içerisinde tabii ki çalışmalarımızı yaptık ama özellikle hazırlık döneminde çok fazla hazırlık maçı oynamış ve lige de 6 maç oynamış şekilde girdiğimiz için o arada maç yapmayı tercih etmedim. Daha ziyade sakatlıktan dönen, takıma yeni katılmış oyuncuların antrenman seviyesini yükseltme amacımız vardı. Bunun ilerleyen haftalarda olumlu etkileri olacak ama oyuna ilk başladığımız anda tam konsantrasyonu sağlayamadık, oyunun içine giremedik. Saha içi kalibrasyonumuzda belli dengesizlikler vardı. Bu anlamda rakiple topu çok fazla ayağında tutmayıp uzun toplarla üstümüze gelince onların da bize katmış olduğu dağınıklıkla tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ikinci yarı konsantrasyonumuzla kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıtma isteğimizle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık, mutluyum. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız. Tabii ki bu ligde kolay maç, zor maç ayrımı yapmak mümkün değil zaten bu ligi zevkli yapan en önemli olay en alttaki takımın en üstteki takımı yenebilme ya da puan alabilmesi. Burada biz dikkatimizi, konsantrasyonumuzu yüksek tutacağız ve kazanma alışkanlığı elde edeceğiz” diye konuştu.

İHA