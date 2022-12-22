Ankara Keçiörengücü'nde Samet Akaydın ve Barış Alper Yılmaz'la birlikte çalışan İlker Püren iki futbolcunun transferi ve gelişimi hakkında açıklama yaptı.

Son olarak 1. Lig takımı Sakaryaspor’da görev alan teknik direktör İlker Püren, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu. Püren, Ankara Keçiörengücü'nde çalıştığı öğrencileri Adana Demirsporlu Samet Akaydın ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

"Barış Alper İtalya Ligi'nde oynar"

İlker Püren, "Barış Alper’in her zaman Galatasaray ’a fayda sağlayacağını ifade ettim. Bunu söylerken de hep psikolojik yönünü de göz önünde bulundurarak bunun kısa sürede olabilmesinin mümkün olmadığını belirtiyordum. Çünkü 2 sene öncesinde Ankara Demirspor’da forma bulamayıp, ardından Galatasaray’da Avrupa Kupaları'nda forma giymesi, psikolojik olarak sindirilmesi gereken bir süreç" dedi.

Püren, "Diğer yandan da bireysel olarak aşırı derecede çalışıyor. Okan Hoca ile de istediği kanat boşlukları oluşuyor. Bu şekilde devam ettiği ve geliştirildiği müddetçe, isminden daha fazla söz ettirecektir ve Avrupa'da İtalya Ligi'nde oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Samet Akaydın geriden oyun kuran teknik direktörlerle çalıştı"

Fenerbahçe 'nin hem kulübü Adana Demirspor hem de kendisiyle anlaştığı Samet Akaydın için İlker Püren, "Samet Akaydın’ın alt liglerdeki avantajı, birinci senesinde Serkan Özbalta ile çalıştı. Yani, taktiksel anlamda geriden oyun kurma becerisi iyi olan bir teknik adamla. Bir sene sonra ise benimle, yine geriden oyun kurma üzerine yoğunlaşmış olması, İtalyan formatta bir antrenörle çalışmasını kolaylaştırmış oldu" şeklinde konuştu.

"Samet’i ön plana çıkaran en önemli özelliği, rahatlığı"

Sözlerine devam eden Püren, "Ben Ankara Keçiörengücü’ndeyken Samet’in oyun bilgisinin iyi olduğunu fakat bazı fiziksel parametrelerde eksiklerinin olduğunu tespit etmiştik ve bunlar üzerine yoğunlaşmıştık. O da bunları geliştirerek Adana Demirspor’a transfer oldu. Samet’i ön plana çıkaran en önemli özelliği, rahatlığı. Yalnız bu kadar rahat olmasından dolayı, çalıştığı hocası da ona bu rahatlığı vermeli ki çalıştığı hocalar da o yapıdalardı zaten." açıklamasını yaptı.

"Tek tereddütüm Jorge Jesus’un yapısı"

İlker Püren son olarak şunları kaydetti: "Şu an tek tereddütüm Jorge Jesus’un yapısı hakkında pek bilgi sahibi olmaması. Eğer Samet, Jesus Hoca'yla da uyum sağlarsa ve psikolojik dengeyi oturtabilirse, Fenerbahçe’de çok iyi bir performans ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz"

Samet Akaydın'ın sözleşmesindeki opsiyon detayı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan sonra Samet Akaydın'la da anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertli kulüp, 28 yaşındaki savunmacı ile 3,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu 4.5 yıllık söz kesti. Samet Akaydın, Fenerbahçe'de 2025-2026 sezonunda 20 maçta forma giyerse 1 yıllık opsiyon devreye girecek.

Samet Akaydın'ın performansı

Kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor takımları bulunan Samet Akaydın, Mavi Şimşekler'de 54 maçta forma giydi ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

4 milyon Euro bonservis

Fenerbahçe, Adana Demirspor'a Samet Akaydın transferi için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. (Ajansspor)