İlker Püren: Bu müsabaka bizim için son derece önemliydi

Spor Toto 1. Lig’in beşinci haftasında Sakaryaspor ile Denizlispor Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sahasında oynadığı karşılaşmada ilk yarıda 1-0 geriye düşen Sakaryaspor, ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, “Kazanmaktan dolayı son derece mutluyuz. Geldiğimiz günden beri takımla beraber özellikle oynatmaya çalıştığımız bir oyun modeli vardı. Bu hafta daha dikine, rakip kalede görünmek adına bir ön hazırlığımız vardı tabii ki kamptan beri çalıştığımız o pas oyunundan direkt bu oyuna geçişte ister istemez ufak problemler yaşadık. Ama ikinci yarı oyuna çıktığımızda mağlubiyetin de üstümüzdeki baskısıyla birlikte bunu coşkuya dönüştürüp ikinci yarı ağırlığımızı koyduk ve oyuncuların artan performansıyla beraber maçı kazandık. Bu müsabaka bizim için son derece önemliydi, bir kırılma maçıydı. Hem benim şahsım adına, hem takım hem de şehir adına özgüvenin yükselmesi gerekiyordu, bu müsabaka ile birlikte ben bu özgüvenin yükseldiğini ve yeni oyun modeline geçişte en azından kazasız bir şekilde geçmiş olduğumuzun sinyallerini verdik, bu beni son derece mutlu etti” diye konuştu. (İHA)